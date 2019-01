Ko se ukradene umetnine ob precejšni medijski pozornosti vračajo prvotnim lastnikom, se v javnosti utrjuje predstava o »bogatih Judih«, je povedala Hilde Schramm, nekdanja poslanka stranke Zelenih. »V javnosti se tako ustvarja prepričanje, da so imeli Judi v lasti samo dragocene predmete.«

Speerova hčerka je ob tem po navedbah Katoliške tiskovne agencije KNA omenila tudi vračanje umetnin iz slovite zbirke Corneliusa Gurlitta, sina enega izmed trgovcev z umetninami, tudi v nacističnem času. Gre za obsežno zbirko umetniških del, ki so jih nacisti označili za izrojeno umetnost, med njimi je veliko tudi domnevno nezakonito odtujenih del.

Dvainosemdesetletna Hilde Schramm opozarja, da se ob tem pozablja, da so imeli Judje, ki so bili deportirani ali izgnani, sicer večinoma v lasti čisto vsakdanje predmete brez prave vrednosti.

Hilde Schramm, pedagoginja in hčerka Hitlerjevega ministra za oborožitev in glavnega arhitekta Speera, je leta 1994 ustanovila fundacijo za vračanje predmetov, ki so jih med vojno zaplenili nacisti.

Fundacija želi ozavestiti ljudi, da je v nemških gospodinjstvih še veliko predmetov, ki so bili ukradeni deportiranim oz. izgnanim Judom. Hilde Schramm je nedavno prejela tudi nagrado fundacije Obermayer za svoj prispevek k ohranjanju judovskih skupnosti v Nemčiji.