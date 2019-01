»Verjamem, da lahko dosežemo napredek glede irskega varovala,« je premierka dejala poslancem ob predstavitvi t. i. načrta B, potem ko je parlament v Londonu prejšnji teden z veliko večino zavrnil dogovor, ki ga je njena vlada izpogajala z EU. Dodala je, da se bo o morebitnih spremembah posvetovala s poslanci, »z zaključki teh pogovorov pa bo šla nazaj v EU«.

Premierka se je s predstavniki strank sešla že po tem, ko je dan po zavrnitvi ločitvenega sporazuma v sredo preživela glasovanje o nezaupnici vladi v parlamentu. V današnjem govoru je izrazila obžalovanje, da vodja laburistov Jeremy Corbyn v pogovorih ni sodeloval in izrazila upanje, da si bo premislil.

Povedala je, da so se v dosedanjih pogovorih strinjali, da je treba po izstopu iz EU spoštovati velikonočni sporazum. »Ta vlada bo pustila pri miru velikonočni sporazum,« je zatrdila. Gre za sporazum med Veliko Britanijo in Irsko iz leta 1998, ki je končal konflikt na Severnem Irskem.

Med možnimi potmi, ki bi jih lahko ubrala Velika Britanija, je omenila izstop brez dogovora. Druga je podaljšanje 50. člena pogodbe o EU. »EU ne bo privolila v podaljšanje, če ne bomo imeli jasnega načrta,« je opozorila. Ponovila je, da odpoved brexitu ni prava pot.

Prav tako premierka ni za drugi referendum o brexitu in vztraja, da je treba spoštovati izide prvega, na katerem so se Britanci junija 2016 odločili za izstop iz EU. Drugi referendum bi bil po besedah Mayeve nevaren presedan in bi zmanjšal zaupanje v demokracijo. Premierka je prepričana, da v parlamentu ne bi dobila večinske podpore za drugi referendum.

Mayeva je še dejala, da glasovanje v parlamentu 29. januarja ne bo ponovno glasovanje o ločitvenem sporazumu z EU.

Corbyn je po govoru premierke ponovil svoje stališče, da mora Mayeva izključiti možnost brexita brez dogovora in preneha trošiti denar davkoplačevalcev za primer tega scenarija. Tudi škotski nacionalisti so premierko pozvali, možnost izstopa brez dogovora »umakne z mize«.

V britanskih medijih so se po govoru premierke pojavile kritike, da je »načrt B pravzaprav načrt A«, kar pomeni, da poslancem ni ponudila ničesar novega.