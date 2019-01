»S tem ko smo drobce iz klasičnih Disneyjevih zgodb prepletli s filmsko uspešnico Ledeno kraljestvo in dodali komične vložke ter glasbo, smo razvili edinstven način, kako na novo povedati vsako od teh pravljic,« o predstavi Dotakni se zvezd pravi producentka Juliette Feld. Čeprav glavne like, kot so mišek Miki in miška Mini, Gaston, Ana ter Elza, mlado in staro pozna iz Disneyjevih stripov, knjig in animiranih filmov, junaki zgodbo tokrat predstavljajo na drsalkah. Prepletajo se pripovedi najbolj znanega Disneyjevega junaka Mikija, Male morske deklice, Zlatolaske ter Lepotice in zveri, pa tudi zadnja leta enega najbolj priljubljenih – in z oskarjem nagrajenih – filmov, ob katerem so se pesmi učili mladi in stari, Ledeno kraljestvo.

Otrokom pomagajo najti notranjo moč Poleg Ane in Elze se bodo na ledu zavrteli tudi zabavni snežak Olaf, na pomoč pri vnovični združitvi sester pa bosta priskočila še Krištof in Sven. »Starši poskušamo najti vzornike, ki bodo našim otrokom vlili pogum, da najdejo svojo notranjo moč in verjamejo vase,« je o pozitivnem sporočilu predstave prepričana producentka Nicole Feld. »Oživljanje teh likov prinaša močno in navdihujoče sporočilo, ki ga gledalci dobro razumejo, saj sestri odkrijeta pravi pomen ljubezni.« Posebnost Disneyjeve predstave na ledu je zmes tradicionalnih zgodb z razburljivimi plesnimi točkami in akrobacijami ob živahni glasbi. »Gledalci bodo očarani, ko se bo Ariela dvignila in nato hitro vrtela nad ledom. Hoteli smo ujeti trenutke in posebnosti, ki najbolj določajo te priljubljene like, to pa smo izpeljali s pomočjo osupljivih akrobatskih nastopov. Zato je predstava posebna. Izbrali smo ikonske prizore, nato pa jih skrbno predelali v nastope, ki zares jemljejo dih,« o predstavi pravi režiserka Patty Vincent. Vrhunske veščine drsalcev in akrobatov se prikažejo z zračno točko na španski mreži med Malo morsko deklico, ko se Ariela iz morske deklice spremeni v človeka in kar deset metrov nad ledom razkazuje svoje noge, izjemno napeta je tudi zračna točka pobega Zlatolaske in Flynna iz stolpa. Med tramovi dvorane je prepletenih 600 metrov svile, ki predstavljajo Zlatolaskine čarobne zlate kodre, obenem pa služijo kot pripomoček pri točki. Dvojica namreč na višini sedmih metrov izvaja drzne akrobacije. Da okrepijo trup, morajo nastopajoči trdo trenirati tudi, ko niso na ledu.