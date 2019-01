Izraelsko podjetje WaterGen vse od ustanovitve leta 2009 stremi k temu, da bi omogočilo ljudem po vsem svetu dostop do čiste pitne vode. Pri doseganju zastavljenega cilja se naslanjajo na sodobne tehnologije in metode za pridobivanje kakovostne pitne vode iz zraka. Od ustanovitve so uspešno razvili že več vrst generatorjev vode, ki so prilagojeni različnim okoliščinam in potrebam. Njihove vodne generatorje že sedaj ponekod uporabljajo za zagotavljanje pitne vode po naravnih nesrečah ali drugih težavah z oskrbovanjem ljudi s čisto vodo. Ker se misija zagotavljanja pitne vode vsem ne ustavi zgolj pri odročnih vaseh v infrastrukturno manj razvitih predelih sveta, temveč lahko zaobjema tudi ljudi z globljimi žepi v najrazvitejših državah, so se pri WaterGenu odločili svojo filantropsko ponudbo dopolniti še z bolj potrošniškimi izdelki, ki pa niso nič manj privlačni.

Eden teh izdelkov je 50-kilogramska škatla, ki so jo poimenovali genny, pri podjetju pa napovedujejo, da bo povsem spremenila svet avtomatov za vodo. Podobno kot večji generator za krizna območja tudi genny vse potrebe po vodi zadovolji z njenim pridobivanjem iz zraka. Pri običajni vlažnosti naj bi v enem dnevu ena naprava zmogla nabrati okoli 25 litrov čiste pitne vode. Naprava sicer zmore shraniti največ 30 litrov.

Kakovost z napravo pridobljene vode je v skladu s standardi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Ameriške agencije za varovanje okolja (EPA). Ker za delovanje potrebuje zgolj električno napeljavo, ki priskrbi energijo, potrebno za črpanje vode iz zraka, je vodni avtomat genny idealna rešitev za pisarne, kjer vodovod ne omogoča postavitev pitnikov, priklopljenih na vodo iz pipe. Predsednik podjetja Maxim Pasik ob tem dodaja še, da genny hkrati odpravlja potrebo po prenašanju in montiranju težkih vodnih balonov na vodne avtomate. Naprava sicer omogoča natakanje hladne in tople vode, kot se od standardnih vodnih avtomatov pričakuje.

Poleg omenjenih prednosti naprava skriva še nekaj koristi. Med postopkom črpanja vode iz zraka hkrati čisti zrak, zato jo svetujejo tistim, ki živijo ali delajo v mestih z visoko ravnijo onesnaženosti zraka. Ker vodo črpa iz zraka, pa hkrati deluje kot razvlažilec in uporabniku, ki ima težave z vlago, poleg zdravega napitka pomaga tudi pri saniranju prostorov. Seveda to hkrati pomeni, da ima genny lahko težave s pridobivanjem vode v prostorih, kjer je vlaga že tako ali tako nizka oziroma že tako suh zrak še bolj izsuši.

Izum je požel veliko zanimanja na letošnjem sejmu potrošniške elektronike CES v Las Vegasu, kjer je osvojil tudi eno od nagrad, ki jih organizatorji podeljujejo za najboljše inovacije. Da pa ne bi ostali zgolj pri vodnem avtomatu za v pisarne, so pri podjetju hkrati predstavili zamisel za vgradnjo podobnega sistema v avtomobile. Tako bi se izognili težavam s pitno vodo med dolgim čakanjem v vročini, na primer med zastoji na cestah ali na mejnih prehodih med potjo na hrvaško obalo.