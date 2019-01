»Letos, ko bomo začeli praznovati 80. obletnico obeležitev začetka druge svetovne vojne, je vaše delo velik navdih in usmeritev, kako bi se mogoče morali lotiti zelo kompleksnega in zapletenega časa med letoma 1939 in 1945 v Sloveniji. Ne samo zaradi mednarodnih, ampak tudi domačih okoliščin,« je dejal zbranim na sprejemu.

Na njem so nastopili dijaki novogoriške gimnazije, ki so žr septembra lani ob pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju obeležili mednarodni dan miru.

Kot so spomnili v uradu predsednika, se je Slovenija poleti 2012 z ustanovitvijo Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic prve svetovne vojne (2014-2018) dejavno vključila v vseevropsko počastitev stoletnice začetka prve svetovne vojne.

Uvod v počastitev je bila državna komemoracija v spomin umrlim vojakom in civilnim žrtvam prve svetovne vojne 9. septembra 2014 na ljubljanskih Žalah. Prav tam se je z osrednjo slovensko slovesnostjo pri kostnici žrtev prve svetovne vojne naša država 9. novembra lani spomnila 100. obletnice konca prve svetovne vojne.