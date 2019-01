Swami je vodil zelo vpliven hindujski samostan Sree Siddaganga Mutt, ki nadzoruje več sto šol po južni zvezni državi Karnataka. V teh prostorih revnim nudijo brezplačno zatočišče, hrano in šolanje.

Umrl je danes, takoj zatem pa so se začele pogrebne slovesnosti. Njegovo truplo, ovito haljo in posuto s cvetjem, so nosili po ulicah mesta v bližini Bangalora.

Sprevoda se je udeležil tudi premier Narendra Modi. »Živel je za ljudi, predvsem za verne in ranljive,« je tvitnil Modi.

Swami je bil pomembna verska osebnost v regiji, čeprav se zaradi svoje starosti zadnjih nekaj let ni več pojavljal v javnosti.

V Karnataki so v spomin na Swamija razglasili tridnevno žalovanje.