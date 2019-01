Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, ki ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na okrajno sodišče v Mariboru. Za ta prekršek je predpisana globa najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Iz Murske Sobote pa so poročali o 24-letniku, ki je v krožišču v Lipovcih izgubil oblast nad avtom in trčil v steber ulične razsvetljave. Voznik ni imel vozniškega dovoljenja, je pa napihal 1,03 miligrama na liter izdihanega zraka.

Konec tedna so ogromno dela s pijanimi vozniki žal imeli tudi na Dolenjskem. Na avtocesti pri Smedniku je pijani 64-letnik trčil v tovornjak nekega Romuna. Pijani voznik BMW pa je v soboto popoldne vozil pri Trebnjem po klancu navzdol, zaradi neprilagojene hitrosti ga je začelo zanašati, na koncu je trčil v kamniti zid. V Novem mestu je voznik zgrmel s ceste in se skotalil po nabrežini. Domnevajo, da je za volanom zaspal, 28-letniku so namerili 0,75 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Tudi 29-letnik, ki se je v nedeljo zaletel v mlado voznico v Dobovi, je bil močno pijan. Napihal je 0,99 miligrama na liter izdihanega zraka. V Trebnjem so v nedeljo zvečer ustavili 20-letnika brez izpita, ki pa je vozil pod vplivom drog.