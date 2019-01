Članice unije so tako danes sprejele prve sankcije proti vpletenim v razvoj in uporabo kemičnega orožja na podlagi pravnega okvira, vzpostavljenega oktobra lani zaradi napada z živčnim strupom novičok v britanskem Salisburyju, ki ga Zahod očita Rusiji.

Na seznam so uvrstile vodjo in namestnika vodje ter še dva člana ruske vojaške obveščevalne službe GRU, in sicer zaradi posedovanja, prevoza in uporabe novičoka ob napadu v Salisburyju v začetku marca lani, so sporočili iz tiskovne službe Sveta EU.

Kaznovali so tudi sirski center za znanstvene študije in raziskave, odgovoren za razvoj in proizvodnjo kemičnega orožja, ter pet sirskih uradnikov, neposredno vpletenih v dejavnosti centra. Ta center je unija sicer že kaznovala tudi v sklopu sankcij proti sirskemu režimu.

Sankcije vključujejo v primeru posameznikov prepoved potovanja v unijo in zamrznitev premoženja, v primeru pravnih oseb pa zamrznitev premoženja. Poleg tega državljani in podjetja EU ne smejo financirati fizične in pravne osebe na seznamu.

Članice so sicer danes potrdile tudi nov niz sankcij proti sirskemu režimu. Na kazenski seznam so uvrstile še enajst vplivnih sirskih poslovnežev in pet pravnih oseb, ki podpirajo sirski režim.

Sankcije proti sirskemu režimu je začela unija uvajati leta 2011. Na seznamu kaznovanih s prepovedjo potovanja in zamrznitvijo premoženja je tako sedaj 270 posameznikov in 72 pravnih oseb.

Sankcije unije proti sirskemu režimu pa vključujejo tudi embargo na nafto, omejitve nekaterih naložb, zamrznitev sredstev sirske centralne v EU ter omejitve izvoza opreme in tehnologije, ki se lahko uporabi za notranjo represijo.