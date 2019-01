»Kaj takega se ne zgodi pogosto,« je o donaciji dejal tiskovni predstavnik škofije Clemens Neck. Novica o neverjetni najdbi je sicer prišla v javnost šele konec minulega tedna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Glede na pisanje časnika Mittelbayerische Zeitung je bila vernica na binkoštno nedeljo junija lani presenečena, ko je na oltarju cerkve v Saal an der Donau zagledala kuverto, polno bankovcev po 500 evrov. Kuverto, na kateri je pisalo »za Afriko«, je nato odnesla duhovniku, ki prav tako ni mogel verjeti višini zneska.

Donacijo so do sedaj preverjali finančniki pri škofiji in jo naposled le odobrili. Sredstva bodo namenili različnim dobrodelnim organizacijam v Afriki.