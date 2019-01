Obsojenec je z neznanim predmetom povzročil dve rani v hrbet pravosodnega policista. Ta je bil takoj po napadu obravnavan v ambulanti, nato pa odpeljan v bolnišnico. Njegovo življenje ni ogroženo in bo še danes zapustil bolnišnico, so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

V zaporu so pred napadom zaznali, da obsojenec uporablja modem za dostop do interneta, ki v zaprtem oddelku zavoda ni dovoljen. Zaradi tega so mu računalnik začasno zasegli. Obsojenec ni kazal nobenih znakov agresivnost, tudi med postopkom je bil povsem miren. Pravosodnega policista je napadel na skrajno zahrbten in zavržen način. Po napadu so se takoj odzvali ostali pravosodni policisti v zaporu in uporabili prisilna sredstva, da so obsojenca spravili v posebni prostor.

Podrobna preiskava na Dobu še poteka in bo več informacij znano kmalu.

Obsojen zaradi umora policista Tadin zaporno kazen na Dobu prestaja, ker je 4. julija 2015 načrtno povzročil prometno nesrečo, v kateri je življenje izgubil policist Igor Mauser. Tadin je poklical na interventno številko 113 poklical in na domu svoje nekdanje partnericeprijavil družinsko nasilje. Nato jih je čakal v zasedi v bližini ceste v izposojenem avtomobilu. Ko je po Ižanski cesti pripeljala prva patrulja, je z veliko hitrostjo zapeljal neposredno v policijski avtomobil. V hudi prometni nesreči, v kateri se je poškodoval tudi Tadin, je policist Mauser izgubil življenje.