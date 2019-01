Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj je miroval od 16. decembra, ko je bil ustavljen zaradi porušitve materiala stene ene od visokotlačnih oljnih dovodnih cevi na hidravličnem cilindru visokotlačnega varnostno regulirnega ventila na kotlu, do 4. januarja, ko je bil znova sinhroniziran v omrežje. V družbi so takrat zapisali, da je popravilo znašalo približno 25.000 evrov, poškodovani deli pa niso bili v garanciji. Poleg teh popravil so opravili tudi vnaprej načrtovana vzdrževalna dela. Nekaj več podrobnosti pa je v odgovoru na poslansko vprašanje Dušana Šiška (SNS) o stroških sanacijskih del - poleg navedenih 25.000 evrov - podala še ministrica.

V Tešu so v tem času vgradili dodatna odvodnjavanja na nekaterih kotlovskih kolektorjih kot rezultat analize vzrokov za razpoke na kolektorju. Dela so bila izvedena v okviru reklamacijskega zahtevka, 120.000 evrov stroškov pa bo pokril General Electric - pravni naslednik francoske družbe Alstom Power, dobavitelja tehnološke opreme za Teš 6. Poleg tega so zamenjali tudi obrabljene cevi na ocevju ponovnega pregrevalnika. »Vzrok za, po mnenju strokovnjakov v Teš, preveliko obrabo cevi še ni v celoti razjasnjen, zato je Teš proti General Electric odprl zahtevek iz naslova skrite napake. Če uspe dokazati, da gre za skrito napako, bo moral stroške popravila v višini približno 250.000 evrov nositi General Electric,« je odgovorila Bratuškova.

Dodala je, se je za šesti blok garancija že iztekla. Nekaj elementov je še v podaljšani garanciji ali pa so bili v času garancije zamenjani in jim je po zamenjavi ponovno začela teči garancija, ki je še aktivna. Iz naslova skritih napak proti General Electric sicer obstaja še nekaj zahtevkov, ki so v izvajanju.

Projekt izgradnje šestega bloka sicer v javnosti odmeva predvsem zaradi visoke cene, ki jo je dosegel. Končna cena projekta je dosegla 1.412.655.460 evrov. Po prvotnih napovedih iz leta 2006 bi moral novi, 600-megavatni blok v Šoštanju stati 655 milijonov evrov. Dokument z oznako poslovna skrivnost, ki ga je pridobil spletni portal Siol, je pokazal, da je Teš samo za glavno tehnološko opremo Alstomu plačal več kot milijardo evrov. Vrednost pogodbe je še leta 2009 znašala 695 milijonov evrov.