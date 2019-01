Montaža RAL je način vgradnje oken s trojnim tesnjenjem, ki se ga uporablja za okna iz vseh materialov. Načini vgradnje RAL so različni, bistven je namreč cilj – tesnjenje v treh slojih. Toplotnoizolativni sloj okna lahko predstavlja PU-pena, polistiren ali drugi tip izolacije, čemur nujno sledita zunanja in notranja ovira. Z zunanje strani se zagotovi paroprepustno tesnjenje, z notranje pa paroneprepustno; uporabi se RAL trak, folijo ali posebne letvice. Dobro je poznan tudi način s predstisnjenim ekspanzijskim trakom, ki se ga nalepi po celotni širini podboja in zaradi posebne strukture ter impregnacij zagotavlja vse tri ravni tesnjenja.

Nezaščitena PU-pena je izpostavljena temperaturnim spremembam Klasična montaža s PU-peno in zagozdami ostaja najpogostejši način montaže stavbnega pohištva. Izpostavljena pena je pri tej tehniki šibka točka objektovega izolativnega sloja, saj penasta struktura sprejema vlago tako z zunanje kot z notranje bivalne strani. Zunanje in notranje tesnjenje po standardih RAL onemogoči dostop vlage v ta medprostor, ki ostane suh in izolativno ustrezen. Vlažna pena namreč prevaja toploto in omogoča razvoj plesni, ki prispeva k razvoju zdravju škodljive mikroklime in propadanju lesenega stavbnega pohištva.

Kakovosten zid je priporočljiv, ni pa pogoj Ekspanzijski trakovi RAL zahtevajo odlično pripravljeno podlago. Za montažo RAL se je najbolj smiselno odločiti že pri načrtovanju novogradnje, saj so zidarska dela okrog odprtin za okna zahtevnejša in z manj tolerance za odstopanja. Celotna špaleta mora biti zbrušena, razprašena in razmaščena, odmiki pravilni, meritve natančne. Mora biti pravilne oblike in brez neravnin po celotni površini. Kakovostno zidarsko delo precej olajša pripravo površine, ki lahko že na srednje velikem objektu zahteva veliko dela. Obrusiti je treba površino, kote, zahtevnejši so pragovi in nepravilna okna, še posebno okrogla. Pri montaži RAL se marsikaj vrti okrog natančnosti – natančna morajo biti zidarska dela, meritve odprtin morajo biti pravilne, pripraviti je treba površino za vgradnjo in na koncu zanesljivo vgraditi okna. Montaža RAL je v nizkoenergijski in pasivni gradnji nujna, a zaradi specifičnih potreb med monterji ni najbolj priljubljena. Trajanje montaže in njeno ceno je zato najbolj pametno zmanjšati s kakovostno pripravljeno konstrukcijo oziroma špaleto.

Popravljanje napak pri montaži je zahtevno Tradicionalna klasična montaža z zagozdami in PU-peno je hitra in zapleti so redki. Monterji imajo ponavadi izkušnje in znanje, ki omogočajo montažo brez prekinitev. Pri montaži RAL je delo zahtevnejše. Pri uporabi traku se ta med nameščanjem širi in ne pušča veliko časa za popravljanje napak. To je še posebno opazno pri montaži v toplejših mesecih, saj višje temperature pospešijo širjenje traku. Trak RAL mora biti v popolnem stiku s podlago in okenskim ali vratnim okvirjem po celotnem obodu okvirja. Da se to doseže, mora biti monter natančen in dosleden – v kotih mora biti trak zavit v kratko pentljo, da je prilepljen prav do konca stranice; če bi ga po špaleti lepili naravnost do kota in potem naprej po drugi stranici, bi v kotu ostalo neprilepljeno mesto. Ekspanzijski trak RAL naj bi bil v enem kosu nameščen na celoten okenski okvir, tako da je za tesnjenje kritično le eno kritično mesto, kjer se konec traku združi z začetkom. Pri rezanju, lepljenju, dodajanju in drugih popravljanjih napak med montažo ustvarjamo nove potencialno šibke točke za troslojno tesnjenje. Slabo montažo lahko na teh mestih delno rešimo, a kakovostno vgradnjo zagotovijo samo odstranjevanje že montiranega okna, ponovna priprava špalet in montaža.

Montaža RAL ni zgolj za pasivne hiše Pri vgradnji stavbnega pohištva po standardih RAL je pomembno, da poiščemo zanesljivega izvajalca, ki bo z izkušnjami in znanjem dosegel popolno montažo. Vsa okna in vrata morajo tesniti popolnoma, saj pri pasivni gradnji tako zagotovimo trajno (!) zrakotesnost objekta in velike energijske prihranke. Pri pasivnih objektih je montaža RAL obvezen pogoj za financiranje Ekosklada, zunaj nizkoenergijske gradnje pa je montaža RAL odvisna od objekta – pri adaptacijah je zaradi potreb po skrbni demontaži in dodatnih zidarskih popravilih zidu pogosto nesmiselna, prav tako vam montaže RAL ne priporočamo, če nimate dobro izolirane fasade s saniranimi toplotnimi mostovi.