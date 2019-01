Pred nekaj leti smo v slovenščini dobili prevod knjige Umetnost pospravljanja Marie Kondo, japonske gurujke za pospravljanje. Ta v svoji knjigi posreduje svojo izpiljeno metodo urejanja prostorov. Njeno delo je mogoče spremljati tudi na Netflixu v seriji z naslovom Tidying Up With Marie Kondo.

V pospravljanju smo samouki Priročnik za organizacijo doma avtorice Marie Kondo je navdihnil milijone bralcev, da so se znebili svojih nepotrebnih stvari. Leta 2015 jo je revija Time razglasila za eno stotih najvplivnejših ljudi na svetu. Kot je zapisala v knjigi, je še vedno deležna začudenih pogledov ljudi, ko jim pove, da odlično služi z učenjem pospravlja drugih. »Vsaj na Japonskem je tako, da se pospravljanja ni treba naučiti, temveč se tega človek navadi mimogrede. Kuharski recepti in spretnosti se prenašajo kot družinska tradicija z babice na mamo in hčer, nihče pa še ni slišal, da bi kje iz roda v rod prehajale družinske skrivnosti o pospravljanju, niti znotraj enega gospodinjstva.« Res je, da so naši starši od nas zahtevali, naj pospravimo sobo (kot to zdaj mi zahtevamo od svojih otrok), a tudi oni se niso nikoli učili, kako to narediti. Pospravljanje je pač nekaj, v čemer smo samouki.

Najdite čas, da pospravite celo stanovanje naenkrat »Vzrok, da nikoli ne vidite konca pospravljanje, je v tem, da pospravljate kos za kosom … Ključ je, da naredite opazno spremembo, s katero boste na koncu dneva zadovoljni.« Vse dajte iz omar na tla »Iz vseh omar in predalnikov stresite stvari na tla.« Bodite dosledni in zberite prav vse kose oblačil, tudi obutve, do zadnjega. Enako ponovite v drugih sobah: v kuhinji, kopalnici, veži, delovni in dnevni sobi. Verjemite, presenečeni, če ne kar pretreseni boste nad tem, koliko stvari je skritih v vaših omarah. Kdove, morda boste našli manjkajoči par uhanov, ki ste ga pred leti založili. Še bolj vas bodo streznili vsi neuspešno dokončani projekti, ki so vam napol dokončani ali izdelani obstali v predalih.

Razdelite stvari na podkategorije In zakaj vse na tla ene sobe? »S tem, ko zberemo podobne stvari na enem mestu, jih med seboj lažje primerjamo, kar nam olajša odločanje, katere med njimi bomo obdržali.« Pazite, da podkategorij ne bo preveč, saj za objektivno obravnavo potrebujete širok nabor vzorcev. Primerjajte jih glede na uporabnost, obliko, predvsem pa glede na srečo, ki vam jo prinašajo v življenje. Najprej se znebite nesezonskih kosov: »Ker nesezonska oblačila v tistem trenutku niso nujno potrebna, je lažje na njih vaditi vprašanje prinašanja radosti.« Prav tako se znebimo oblačil za doma. »Resnična izguba je, če oblačil, ki vam niso pri srcu, ne zavržete, temveč jih nosite, čeprav bi si radi ustvarili sanjsko bivalno okolje s sanjskim slogom življenja. Prav zato, ker vas nihče ne vidi, je še toliko bolj smiselno, da okrepite pozitivno samopodobo tudi z oblačili, ki jih imate radi.«

Marie Kondo je mojstrica zlaganja. Priporoča košare, zaboje, gajbe, šatulje in ostale škatle, brez katerih pač ne gre. Vanje zložite šampone in kreme, špagete in začimbe, čevlje in šale, pa igrače in knjige. Pravzaprav, če gre, v škatle pospravite čisto vse. Ko bodo stvari lično zložene, boste v omari pridobili prostor ne le za svoja oblačila, pač pa za oblačila celotne družine, pa za knjige, smuči, napihljive čolne in vrtnarsko opremo. Pretiravamo – ali pa tudi ne.

Stvari zložite pokončno za lažji dostop Kot pravi Marie Kondo, je oblačila mogoče zlagati na dva načina; lahko jih damo na obešalnike in obesimo na drog v omaro ali pa zložimo in pospravimo v omaro. Sama bolj kot obešanje predlaga pospravljanje. »Obešanje se ne more kosati z zlaganjem, ko gre za prihranek prostora. Odvisno seveda od debeline konkretnih oblačil, vendar lahko na enako velikem prostoru obesite le deset oblačil, medtem ko jih zloženih pospravite od dvajset do štirideset. »Organizirajte vsebino tako, da lahko prav vsak kos vidite že na prvi pogled, kot lahko vidite knjige na knjižni polici.« To je še posebno revolucionarno, ko pride do oblačil: zlaganje oblačil enega ob drugem namesto enega na drugem je včasih težko osvojiti, toda praktičnost takšnega zlaganja je neprecenljiva. (Zlaganje si lahko ogledate na njeni spletni strani ali na njenem youtube kanalu). Strah, da bo na ta način oblačilo zmečkano oziroma bodo vidne gube, je odveč. »Za gube ni krivo to, kolikokrat je oblačilo prepognjeno, temveč pritisk nanj. In cilj je zlaganje vsakega oblačilnega kosa v preprost, gladek pravokotnik.« Kolikokrat na mesec morate pospraviti garderobno omaro samo zato, ker vam ob poskusu izvlečenja najljubšega puloverja izpod štirih drugih vse skupaj pade na tla, se prevrne, zmečka in je povrhu videti neurejeno? No, prav na račun vertikalnega zlaganja boste brez napora izbrali točno tisti kos, ki ga potrebujete.