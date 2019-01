Na centrih so se začele kopičiti nerešene vloge zlasti zaradi nove organizacijske strukture centrov, ki je začela veljati s 1. oktobrom lani. A medtem ko je bila večina v začetku decembra že brez zamud, je imel ljubljanski še približno 6000 nerešenih vlog. Po prerazporeditvi vlog po preostalih centrih je ostalo nerešenih še približno 1000 vlog. Na zeleno vejo naj bi prišli do konca januarja, je na današnji novinarski konferenci dejala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer.

Na enega strokovnega delavca je po njenih besedah z novimi ukrepi prišlo dodatnih 15 do 25 vlog, kar pomeni približno en delovni dan. Ministrica je zagotovila, da bodo plačani za povečan obsega dela. Spomnila je, da bodo s 1. marcem začeli na centrih uvajati nov dokumentni sistem v javni upravi, imenovan Krpan, nadaljujejo pa tudi uvajanje sistema informativnega izračuna in optimizacijo poslovnih procesov. Tako pričakujejo, da v prihodnje ne bo več prihajalo do »tako kaotičnega stanja« in zamud, je dejala.

Po besedah v. d. direktorice ljubljanskega CSD Anje Osojnik so na centru rešili skoraj vse vloge iz septembra in oktobra. Nerešene so še tiste, kjer čakajo, da jih stranke dopolnijo. O mesečnih pravicah, med katerimi sta denimo pravici do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, pa odločajo v zakonskem roku 60 dni, je zagotovila. Do zamud prihaja le na eni od enot centra, kjer pa so že sprejeli ustrezne ukrepe za pravočasno reševanje. Spomnila je še, da se bo predvidoma s prihodnjim tednom služba za reševanje vlog po zakonu o pravicah iz javnih sredstev selila v nove prostore v središču mesta na Dalmatinovo 2.