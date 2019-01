Aktivnosti, ki bi lahko pripeljale do začetka gradnje hitre ceste proti Koroški v letošnjem letu, kot to predvideva julija 2017 podpisan protokol, so po decembrskem razočaranju zaradi odstopanj od časovnice v protokolu v zadnjih dneh tako v polnem teku.

Ministrstvo za infrastrukturo je po sestanku prejšnji teden v Ljubljani za danes sklicalo operativni sestanek v Slovenj Gradcu, na katerem so sodelovali predstavniki Darsa, projektantskega podjetja Lineal ter Koroške in Savinjsko-Šaleške regije. »Določili smo tri lokacije, na katerih bi v zaključku letošnjega leta najmanj na eni od teh prišli do podpisa pogodbe za gradnjo, do tako imenovanih pripravljalnih del. Vse postopke bomo morali praktično peljati vzporedno, tudi določene postopke skrajšati, da bodo krajši, kot jih zakon predvideva,« je po sestanku v izjavi za medije dejal član uprave Darsa Vili Žavrlan. Glede na to bi potem nekje sredi leta morali objaviti javno naročilo za izbor gradbenih izvajalcev, in če bo vse potekalo idealno, potem lahko po Žavrlanovih besedah »pridemo konec leta, recimo decembra, do podpisa vsaj ene od teh pogodb«.