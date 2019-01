»Roskomnadzor danes pričenja upravni postopek proti obema podjetjema,« je dejal vodja medijskega regulatorja Aleksander Žarov. Roskomnadzor je decembra lani obvestil oba spletna giganta, da morata upoštevati rusko zakonodajo o osebnih podatkih, a Facebook in Twitter do zdaj nista začela shranjevati in hraniti osebnih podatkov ruskih uporabnikih na strežnikih v Rusiji.

Po besedah Žarova podjetji nista posredovali niti časovnega okvira, kdaj nameravata začeti shranjevati osebne podatke v Rusiji. Če ne odgovorita, je to enako, kot da bi zavrnila očitke. V tem primeru je Žarov obljubil upravni postopek, kazen v višini 5000 rubljev (66 evrov) in določitev roka, do kdaj morata začeti shranjevati podatke ruskih uporabnikov v Rusiji. Če podjetji ne bosta upoštevali zakonodaje, bi lahko obe družbeni omrežji v Rusiji prepovedali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zakonodaja, ki je stopila v veljavo leta 2015, je sicer povzročila kar nekaj razburjenja, saj se uporabniki spleta bojijo, da bodo tako njihovi podatki lažje dostopni obveščevalnim in varnostnim organom v Rusiji.

Aprila lani se je več tisoč Rusov zbralo na ulicah Moskve v bran svobodi interneta, potem ko so ruske oblasti skušale blokirati dostop do priljubljene aplikacije za pošiljanje sporočil Telegram. Telegram se namreč ni uklonil zahtevam ruskih oblasti, da bi varnostni organi dobili dostop do zasebnih sporočil, ki si jih ruski uporabniki pošiljajo preko te aplikacije.