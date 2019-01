Danes je dan, ko so ljudje na zemlji najbolj depresivni. Ponedeljki so že sami po sebi znani po svoji turobnosti. Znano je, da se ljudje v ponedeljek veliko manj smejejo, po nekaterih podatkih je tudi možnost za doživetje srčnega napada največja v ponedeljek, piše Daily Mail.

Današnji ponedeljek pa je nekaj posebnega. Tretji ponedeljek v mesecu januarju je znan kot »modri ponedeljek«, najbolj depresiven dan v letu. Po ugotovitvah nekaterih raziskovalcev ljudje na današnji občutijo močne občutke depresije predvsem zaradi finančne krize, za katero so poskrbeli božični prazniki, vreme v tem času je do človeka zelo neprijazno in ima močan negativen vpliv na razpoloženje ljudi. Poleg vsega se ljudje začnejo še podrobneje zavedati dolgega obdobja do naslednjega poletja, kar še dodatno potre njihovo razpoloženje.