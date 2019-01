Gorenjski policisti so v soboto obravnavali brezvestno voznico, kakor so kršiteljico opisali sami, ki je avto po avtocesti vozila brez vozniškega dovoljenja, pri omejitvi 110 kilometrov na uro pa je drvela kar 172 kilometrov na uro. Trije otroci, ki so bili z njo v avtomobilu, niso bili privezani z varnostnim pasom. Izkazalo se je še, da voznica vozniškega dovoljenja nikoli sploh ni imela.

Največ kršitev so policisti ugotovili ravno pri meritvah hitrosti – in sicer 39 na avtocesti in šest na cestah v naselju. Najvišja izmerjena hitrost na avtocesti je bila 202 kilometra na uro, v naselju pri omejitvi 50 kilometrov na uro pa 83 kilometrov na uro. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drog so policisti med petkom in nedeljo obravnavali 27 voznikov, štiri še zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V Kranjski Gori je voznik, ki je povzročil prometno nesrečo, po trčenju s kraja zbežal, policisti pa so ga našli v gostinskem lokalu. Preizkus je pokazal prisotnost alkohola.