Kot so lani junija ob objavi naročila za STA pojasnili na Slovenskih železnicah, ima družba SŽ-Tovorni promet skupno 139 lokomotiv, od tega 70 elektro in 69 dizelskih. Na tovorni postaji Koper medtem tovorna veja skupine SŽ za premik tovornih vagonov uporablja štiri dizelske lokomotive. Družba SŽ-Tovorni promet je sicer poleg nakupa štirih novih v 2017 začela tudi celovito posodobitev 12 obstoječih dizelskih lokomotiv za premik.

V SŽ so po lanskih navedbah načrtovali še nakup 15 večsistemskih električnih lokomotiv za lažje čezmejne prevoze, po letu 2025 pa je predviden še nakup električnih lokomotiv, ki bodo nadomestile sedanje električne lokomotive, in nakup dizelskih lokomotiv za vleko vlakov.

Posodobitev in nadaljnjo krepitev tovornega prometa so želeli v SŽ doseči tudi z vstopom strateškega partnerja v družbo SŽ-Tovorni promet. Zavezujočo ponudbo za nakup 49-odstotnega deleža v družbi sta oddala francoski železniški velikan SNCF in češki EPH, a novih novic glede izbora partnerja kljub drugačnim neuradnim napovedim že nekaj časa ni.

Še bistveno večja modernizacija poteka v potniškem prometu. SŽ in švicarski Stadler Rail sta lani tako podpisala 169 milijonov evrov vredno pogodbo za nakup prvih 26 novih potniških garnitur. V drugem koraku naj bi nato v okviru načrtovane temeljite posodobitve voznega parka od švicarskega proizvajalca naročili še 26 garnitur s ciljem dviga privlačnosti potniškega prometa. Pogajanja za ta dodatni posel potekajo, prve nove garniture pa naj bi po tirih zapeljale v drugi polovici tega leta.