Na Kitajskem so lani zabeležili 15,23 milijona rojstev novorojenčkov, kar je za dva milijona manj kot leto prej. Hkrati so zabeležili 9,93 milijona smrti. Naravni prirastek na tisoč prebivalcev je bil tako 3,81, kar je manj kot leto prej, ko je bil 5,32.

Vodja kitajskega statističnega urada Ning Jize je ocenil, da je rast prebivalstva na Kitajskem že dosegla vrhunec, a dodal, da ima država še vedno velik potencial. »Delež zaposlenih na svetovni ravni ni nizek. Več kot 700 milijonov od 900 milijonov ljudi v za delo primernih letih je zaposlenih in še vedno obstaja prostor za rast,« je ocenil Ning.

Po statističnih podatkih je bilo lani na Kitajskem 897,3 milijona ljudi, starih med 16 in 59 let, kar je za 4,7 milijona manj kot leto prej. Do leta 2050 napovedujejo, da naj bi se na Kitajskem delovna sila zmanjšala za okoli 23 odstotkov.

Lani se je na Kitajskem število prebivalcev kljub vsemu povečalo za 5,3 milijona, in sicer na 1,395 milijarde, tako da Kitajska ostaja na prvem mestu po številu prebivalcev na svetu. So pa lani posamezne regije zabeležile bistveno manj rojstev. V mestu Qingdao na vzhodu province Shandong, ki velja za najbolj naseljeno kitajsko regijo, se je število rojstev med januarjem in novembrom lani v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 21 odstotkov.

Kitajska je, da bi bolje nadzorovala rast prebivalstva, pred več desetletji uvedla politiko enega otroka, ki so jo leta 2016 omilili in kitajskim parom zaradi skrbi o staranju prebivalstva in zmanjšanju delovne sile dovolili, da imajo dva otroka.