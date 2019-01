Zaposleni so v petek opazili, kako se po ulici pred izložbo mirno sprehaja alpaka, ko se je ustavila pred avtomatskimi drsnimi vrati, so se ta odprla, žival pa je vstopila v tople prostore optike. »Sploh ni bila agresivna, samo delala je, kar se ji je zdelo,« je dejala uslužbenka Helen za francoski časnik Telegramme.

Zaposleni so, ko je alpaka vstopila v trgovino, zaprli vrata in poklicali policijo. Sprva so mislili, da je žival pobegnila iz bližnjega cirkusa, a so oblasti kasneje našle zasebnega lastnika, ki je kmalu prišel po zmedeno žival, poroča britanski BBC.