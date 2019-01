Po pisanju spletnega portala artdaily.com, je imel muzej izjemno kakovostno Lastmanovo sliko že več let na seznamu želja. Kot je povedala direktorica muzeja Emilie Gordenker, so sliko pridobili v idealnem trenutku - na začetku Rembrandotvega leta. Letos namreč mineva 350 let od umetnikove smrti. Sicer pa so si Lastmanovo sliko po njenih besedah prizadevali pridobiti zaradi vpliva, ki ga je umetnik imel na mladega Rembrandta. Amsterdamski umetnik Pieter Lastman je bil v času svojega življenja eden vodilnih slikarjev historičnih slik. Slike, ki so prikazovale prizore iz Biblije ali mitologije, so tedaj veljale za vrhunec tega, kar slikar lahko doseže. In da bi osvojil to veščino, je Rembrandt v letih 1625-1626 postal Lastmanov učenec.

Rembrandt se je pri Lastmanu učil le šest mesecev, vendar je slednji pomembno vplival na njegov razvoj. Nova pridobitev po pisanju spletnega portala zapolnjuje vrzel v zbirki muzeja Mauritshuis. Čeprav je v muzeju zgodovina historičnega slikarstva iz zlate dobe nizozemskega slikarstva dobro predstavljena, pa tega ni mogoče trditi za delo Lastmana in slikarjev njegovega kroga, še piše artdaly.com.

Lastman se je rodil v Amsterdamu. Med letoma 1604 in 1607 je bil v Italiji, kjer sta nanj vplivala Caravaggio in Adam Elsheimer. Rembrandt sam ni nikoli obiskal Italije, zato je zelo verjetno, da so ga Caravaggiovi vplivi, predvsem njegov chiaroscuro, dosegli prav preko Lastmana. Lastmanovi učenci so bili poleg Rembrandta še Jan Lievens, Bartholomeus Breenbergh, Nicolaes Lastman, Pieter Pieterz Nedek in Jan Albertsz Rotius.

Rembrandt (1606-1669) se je rodil v Leidnu na Nizozemskem kot sin premožnega mlinarja. Študiral je slikarstvo v rojstnem mestu in od leta 1623 v Amsterdamu. Med letoma 1625 in 1631 je delal v Leidnu, nato v Amsterdamu. Leta 1634 se je poročil z bogato Saskio van Uylenburg. Po materini in ženini smrti je zašel v hude finančne težave. Moral je prodati hišo in dragocenosti, da je izplačal dolžnike. Ustvaril je okoli 700 slik, 300 grafik in več kot 1600 risb.