Chicago je s tem prekinil serijo petih zaporednih porazov, v taki seriji je zdaj prvič po novembru leta 2014 Washington, ki je tokrat povsem zatajil. Neprepričljiv je bil v obrambi (v zadnjih petih tekmah je prejel 23 golov), videti je bilo, da so njegovi branilci bolj mislili na napad kot na obrambne naloge, napadalci na čelu z najboljšim strelcem lige Aleksom Ovečkinom pa niso bili razpoloženi. Vseh pet golov so namreč dosegli branilci, od tega dva John Carlson, kar se ne zgodi pogosto.

Na drugi strani so po igrišču "leteli" Jonathan Toews, Patrick Kane in Dylan Strome. Zadnji je dosegel gol in prispeval dve podaji, še bolj pa sta bila učinkovita prva dva. Toews je poleg dveh podaj vknjižil tri gole, kar je bil njegov šesti "hat trick" v ligi NHL in peta tekma, na kateri je v statistiko vpisal pet točk. Isto število točk je za dva gola in tri podaje k zmagi prispeval Kane, ki ima na zadnjih osmih tekmah na svojem računu že sedem golov in 13 podaj, do 900. gola v NHL pa mu manjkata še dva.

Veliko zadetkov tudi v Edmontonu Na svoj račun so lahko prišli tudi gledalci v Edmontonu, kjer je prav tako padlo veliko golov, le da se tam ni veselila domača ekipa. Oilers so morali premoč priznati Carolini, ki je vodila že s 6:1, na koncu pa zmagala s 7:4. Švicar Nino Niederreiter je prejšnji četrtek v Carolino prestopil iz Toronta, tokrat pa z dvema goloma dokazal, da bo očitno kar prava okrepitev. Švicar je na svoji 500. tekmi v NHL prvi gol dosegel že po 28 sekundah tekme. Peto zaporedno zmago in 15. v zadnjih 18 obračunih so zabeležili New York Islanders, s 3:0 so ugnali Anaheim. To je bila že druga zaporedna tekma, v kateri niso prejeli gola, spet so imeli trdno obrambo, tako da vratar Robin Lehner ni imel veliko dela. »Res nam gre dobro, ampak počasi. Smo šele januarja,« zaradi trenutne uspešnosti ni evforičen Cal Clutterbuck, strelec dveh golov na tekmi. V preostalih dveh nedeljskih tekmah je bil Vancouver doma s 3:2 boljši od Detroita, Arizona pa v gosteh nekoliko presenetljivo s 4:2 od Toronta.