Organizator igre Minnesote Derrick Rose je s trojko zaključil izvrsten drugi polčas, v katerem je dosegel 29 od skupno 31 točk na tekmi. Najskromnejši ekipi zahodne konference z 11 zmagami je s tem zadal še 37. poraz v letošnji sezoni. Minnesota je ob 24 porazih pri 22 zmagah.

Tako zaostaja tri tekme za osmim mestom, ki vodi v končnico na izjemno izenačenem zahodu, in je tekmo in pol pred Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića, ki je v pretekli noči počival. Naslednjič bo igral danes zvečer, ko se bo ob 20. uri v gosteh pomeril z Milwaukee Bucks grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa.

V noči s samo tremi tekmami so do zmag prišli še Los Angeles Clippers, v gosteh so bili s 103:95 boljši od San Antonio Spurs, in Indiana Pacers, ki so doma nadigrali Charlotte Hornets s 120:95.