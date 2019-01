Markus Söder je bil edini kandidat in je dobil podporo dobrih 87 odstotkov delegatov. Sam se je sicer nadejal več kot 90-odstotne podpore, kar je dal tudi jasno vedeti, a je bil s podporo vseeno zadovoljen. Kot je med drugim dejal, je za stranko zahtevno obdobje in prav takšno pričakuje, da bo to leto, ko stranko čakajo tudi evropske volitve. Seehofer se je s čela stranke poslovil po dobrih desetih letih vodenja. Kaj drugega mu niti ni preostalo, saj je stranka iz volitev v volitve beležila vse slabše rezultate, prav tako pa so vse prej kot dobri odnosi s sestrsko CDU. Seehofer sicer ostaja notranji minister zvezne vlade ter častni predsednik CSU.

In tudi odnosi s CDU naj bi se izboljšali. Vsaj takšen vtis sta Söder in nova predsednica CDU Annegret Kramp - Karrenbauer želela pustiti volilcem, ko sta skupaj prišla na kongres stranke in poudarjala, da morata stranki v odnosih z drugimi držati skupaj. Ali, kot je bila slikovita Kramp-Karrenbauerjeva: »Stranki se lahko med seboj prepirata kot sestri, a ko pridejo sosedje, morata stopiti skupaj.« Kako bosta stranki pozabili na minula leta ostrih obračunavanj in trenj, ni jasno prav nikomur.

CSU je na zadnjih zveznih parlamentarnih volitvah izgubila več kot deset odstotkov podpore, prav tako na zadnjih deželnih volitvah. Söderja čaka zahtevno delo stranki povrniti podporo med volilci, predvsem slednje prepričati, da ima stranka še kakšno agendo več kot pa le azilno in migracijsko politiko. Tudi sam Söder se je v anale zapisal z neposrečeno izjavo o tako imenovanem azilnem turizmu, ki da se v Evropi mora končati. Sveže izvoljeni predsednik zdaj napoveduje turnejo med volilci in jasne odgovore na izzive, kot so klimatske spremembe, digitalizacija in migracije.

Konec sestrskega rivalstva

Seehofer je v odnosu do CDU vedno skrbel za napete odnose. Pred leti je grozil, da se bo CSU razširila na še preostale nemške zvezne dežele in tako postala več kot samo bavarska sestra CDU. Zaradi migracijske politike CDU je na kongresih stranke večkrat žugal dolgoletni predsednici CDU in kanclerki Nemčije Angeli Merkel. Grozil je z miniranjem vladne koalicije, če kanclerka ne bo uvedla omejitev pri migracijah, zaostrila azilne zakonodaje ipd. Na kongresu CSU leta 2015, ko je bila migracijska kriza v Nemčiji na vrhuncu, so bili odnosi med strankama in še posebej med Merklovo in Seehoferjem zaradi njegovega že ponižujočega karanja Merklove na izjemno nizki ravni.

V svoji dolgoletni politični karieri na čelu CSU je Seehofer poskrbel za kar nekaj nepozabnih trenutkov. V svojem nagovoru delegatom se je sicer znal pošaliti tudi na svoj račun: »V horoskopu za danes mi je pisalo, da bom ohranil obraz, tudi če si bom v zadnjem trenutku premislil.« Dvorano je za hip zajel dvomljiv molk, nato pa sta sledila smeh in aplavz. Seehofer je namreč znan tudi po tem, da je svoje odločitve pogosto spreminjal tik pred zdajci. Tokrat se to ni zgodilo. Vodenje CSU je vendarle predal svojemu nasledniku. Kakšno politiko bo Söder dejansko ubral v odnosu do CDU pa tudi v odnosu do drugih strank, ostaja kljub njegovim napovedim, da so pripravljeni na pogovore in kompromise, odprto. V javnosti namreč velja za človeka številnih obrazov, CDU in CSU pa sta zaradi vse močnejšega populizma na političnem parketu in staranja politične baze pred zahtevno nalogo osvežitve strank, tako z idejami kot z mlajšimi podporniki.