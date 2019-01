Mehiško odprtje južne meje je v soboto razjezilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta vztraja, da južna soseda ZDA ob valu migrantov ne ukrene ničesar in da je zato na njuni meji nujno potrebna ograja. Tako kot karavani, ki sta se oktobra lani podali iz Hondurasa na pot proti ZDA, se je tudi zdajšnja organizirala prek socialnih mrež, a tokrat brez imen pobudnikov, da bi se izognili aretacijam. Ljudi so nagovarjali z geslom »Iščemo zatočišče! V Hondurasu nas ubijajo!«. Odziv se je hitro širil med prebivalstvom, ki poskuša ubežati revščini, nasilju, represiji in ki je brez možnosti za dostojno življenje v teh državah, kjer je demokracija zgolj navidezna. Na pot so krenili minuli torek iz mesta San Pedro de Sula na severu Hondurasa z rednimi avtobusnimi linijami proti gvatemalski meji, kjer jih niso mogli zadržati. V sredo so se jim pridružili ljudje, ki so prispeli iz Salvadorja, in družno so se napotili proti gvatemalsko-mehiški meji. V karavani so mladi in starejši ter cele družine z otroki.

Namesto policije in solzivca dobrodošlica z vodo

V četrtek se je iz gvatemalskega mesta Tucun Uman okoli tisoč migrantov odpravilo na bližnji mejni prehod z Mehiko v prepričanju, da jih ob prečkanju čaka spopad z mehiško obmejno policijo, kot se je zgodilo lani. A nič od tega. Namesto posebnih enot s solzivcem in lisicami za vklenitev so naleteli na steklenice z vodo in skupino mladih aktivistov, ki so jim zaželeli dobrodošlico in jim delili brošure, da lahko začnejo novo življenje v Mehiki. Aktivisti in državni funkcionarji so jim ponudili osnovno oskrbo in pomoč pri pisanju prošenj za humanitarne vizume. Obljubili so jim, da bodo v petih dneh dobili osebno izkaznico, ki jim bo omogočala življenje in delo v Mehiki ter dostop do zdravstvenih storitev in izobraževanja. Če ne, jim je odprta pot na sever, na 3947 kilometrov oddaljeno mejo z ZDA.

Migrante je to tako presenetilo in navdušilo, da so začeli prepevati mehiško državno himno. Okoli 2000 prišlekov, ki so do petka prečkali mejni prehod, so nastanili v centru za migrante v bližnjem mestu Tapachula, kjer so včeraj zvečer in danes pričakovali prihod še dveh karavan. Po poročanju lokalnih medijev so se nekateri raje odločili ostati v Mehiki kot pa iti na skoraj štiri tisoč kilometrov dolgo pot do meje z ZDA. Lanskega novembra jo je namreč uspelo prestopili le peščici od 14.000 migrantov, okoli tri tisoč jih še vedno vztraja v mehiškem obmejnem mestu Tijuana in okolici, veliko pa se jih je vrnilo domov ali se odločilo ostati v Mehiki.