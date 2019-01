Podjetje je prodrlo na trg s pametnimi podlogami za jogo z vgrajenim čipom, s katerim je mogoče odkleniti aplikacijo z vodenimi napotki za vadbo, dihalnimi tehnikami in meditacijo. Ker je njena ljubiteljica, je joga zanjo srečna izkušnja, pravi Rebeka Vegelj, ki je to izkušnjo želela deliti z drugimi, tudi tistimi, ki o jogi doslej niso razmišljali. »Vedno sem naletela na podloge za jogo temnih barv, želela pa sem si vadbo približati vsem s svežimi pastelnimi barvami – melonino in limetino, in dizajnom, ki ni suhoparen. Podloga je v kombinaciji z aplikacijo, ki jo še dopolnjujemo, pravzaprav vse, kar potrebujemo za vadbo doma.«

Začetek v ABC pospeševalniku

Joga je danes trend, ki postaja »mainstream«, ljudem, ki jo vadijo in na tak način investirajo vase, pa pomeni zelo veliko in so za kakovosten izdelek pripravljeni plačati več. Vegljeva se je pred dobrima dvema letoma z idejo za pametno podlogo za vadbo joge povezala s hrvaško oblikovalko Jeleno Šangarelo in Lukom Malijem s fakultete za elektrotehniko, ki je poskrbel za tehnološko plat projekta. Oba sta soustanovitelja podjetja Melon & Lime. »Razvoj izdelka, če si omejen s sredstvi, je dolgotrajen,« pove Rebeka Vegelj, projekt pa je dobil pospešek prav v ABC pospeševalniku, kjer je startup začel svojo pot, in na konferenci Podim, kjer so za predstavitev naredili prototip.

Ker podjetje v Evropi ni našlo proizvajalca, je Rebeka Vegelj z načrti odšla na Kitajsko, od koder je lani spomladi prispela prva pošiljka pametnih podlog. Informacije o novem izdelku so razširjali predvsem na spletni strani in v družbenih medijih, v zadnjem času pa se bolj posvečajo organiziranemu marketingu. Podloge in dodatni izdelki, kot so brisačke, trakovi in kocke za jogo, so na voljo v spletnih trgovinah (kmalu tudi na Amazonu) in studiih za jogo, kupci pa so večinoma iz Slovenije, Hrvaške, Velike Britanije, Nemčije in Poljske. Podjetje je na tuje trge prodrlo bolj po naključju, po zaslugi družbenih medijev, zdaj pa se na želene trge usmerja bolj ciljno.