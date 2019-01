Nedokončana terapija

Dokler Klitajmestra precizno ubira korake do umora moža Agamemnona, največjega med grškimi junaki, ter odreja odtekanje življenja v argoški palači, tudi predstava Ta nesrečni rod uspešno uprizarja kruto ujetost v ponavljajoče maščevalno nasilje rodu Atridov in težo bremena zločina, ki se iz generacije v generacijo le veča. A ko se fokus z neizbežnosti Klitajmestrinega propada, s tem pa tudi zrušitve diktatorske oblasti, premakne v pozunanjanje psihoze, uprizoritev tega premika ostane nedovršena in pomensko ohlapna.