Ekipa, v kateri med 23 igralci v tujini igrata le Uroš Korun (Poljska) in Antonio Delamea Mlinar (ZDA), se je daleč od oči medijev zbrala v petek zvečer na Brdu pri Kranju, od koder se je v soboto zjutraj ob 5. uri odpravila na jugozahod Španije. Popoldne je že opravila prvi trening, včeraj pa je vadila dvakrat, nato pa bodo imeli do tekme po en trening na dan. Novi selektor Matjaž Kek se zelo veseli akcije, a kateri bo skušal najti kakšen nov obraz za udarno zasedbo, ki jo bo izbral marca za začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2020. Prva tekmeca, Izrael v Haifi (21. marca) in Makedonija v Ljubljani (24. marca), bosta na vrsti prav v dneh, ko bo v Planici tudi tradicionalni zaključek svetovnega pokala s poleti na letalnici bratov Gorišek.

Centralni branilec Uroš Korun, ki je z 31 leti najizkušenejši in se je ekipi pridružil na letališču v Frankfurtu, je navdušen, da je del reprezentance. »Ob vabilu sem bil izredno vesel in počaščen. Ni bistveno, kakšna je reprezentanca tokrat in kdo je tukaj. Gre za Slovenijo in z največjim veseljem sem se odzval. Prvič sem se znašel v položaju, da sem najstarejši, zato tega nisem vajen. Tako kot vsi bom skušal izkoristiti priložnost. Dal bom vse od sebe in skušal pomagati mlajšim fantom,« je ponosno povedal Uroš Korun, ki že od poletja 2015 igra na Poljskem za Piast Gliwice. Najmlajši član zasedbe je 19-letni član Domžal Adam Gneza Čerin, ki je navdušen nad odličnimi razmerami za delo in temperaturami, ki so precej višje kot v zasneženi Sloveniji.

Klubi so v polnem ritmu priprav na spomladanski del, ki se bo začel 23. februarja. Ker so pri nekaterih klubih manjkali reprezentanti, ki so v Španiji, je bilo konec tedna kar nekaj presenečenj na prijateljskih tekmah. Najbolj se je odsotnost šestih reprezentantov poznala Domžalam, ki so izgubile s Triglavom z 2:3 (0:2), potem ko so Gorenjci zmagoviti gol dosegli v 90. minuti. V drugem prvoligaškem prijateljskem srečanju je bil Maribor v Ljudskem vrtu boljši od velenjskega Rudarja z 2:0 (1:0).

Zaradi snega v Varaždinu je odpadla prijateljska tekma Olimpije s hrvaškim drugoligašem Varteksom. Ljubljančani so ostali v Termah Čatež, kjer so remizirali 2:2 z Budafokijem, zadnjeuvrščenim klubom druge madžarske lige. Olimpija je v drugem polčasu zapravila vodstvo z 2:0, potem ko so v igro vstopili mladinci. Osijek je v Rovinju kar s 6:0 ponižal Gorico in tako pokvaril debi na klopi novemu trenerju Nerminu Bašiću. Najbolj se je poznalo, da je prvi vratar Grega Sorčan v reprezentanci, drugi Januš Štrukelj pa je končal kariero. Celje je na tekmi, ki je trajala 120 minut, s 4:1 (2:0) premagalo mestnega tekmeca Šampiona, ki igra v tretji ligi. Mura je na igrišču z umetno travo s 3:1 (3:0) premagala Medžimurje iz Čakovca, ki igra v drugi hrvaški ligi.