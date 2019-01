Rogla je konec tedna gostila še sedmo tekmo za svetovni pokal deskarjev na snegu. Tudi tokrat s številčno slovensko udeležbo, saj je v paralelnem veleslalomu nastopilo kar sedem slovenskih deskarjev. A večina jih je razočarala že v kvalifikacijah. Za nastop v izločilnih bojih najboljših 16 tekmovalcev so bili Žan Košir, Tim Mastnak, Črt Ikovic in Jernej Glavan prepočasni, medtem ko je bila pri ženskah Gloria Kotnik diskvalificirana, Sara Goltes pa je zasedla 26. mesto.

»Najtežje je bilo ugotoviti, ali te bo na količku čakal mehek sneg ali bo ledeno, ker je bila vidljivost slaba. En meter okoli količkov je bil mehek sneg, okrog količkov pa leden, to se je ves čas menjalo,« je razloge za slabo predstavo za STA navedel Žan Košir, ki je v preteklosti na Rogli kot edini Slovenec stopil na zmagovalni oder. Tudi sicer dobitnik srebra z olimpijskih iger v Pjongčangu priznava, da trenutno njegove vožnje niso tako zanesljive. »Nisem tako samozavesten, kot sem bil v najboljših letih, a ravno na Rogli sem si želel premagati te težave.«

Slovensko čast v zaključnih obračunih je pred domačim občinstvom tako reševal Rok Marguč, ki se je v osmino finala prebil s sedmim časom v kvalifikacijah. Dvaintridesetletnik je bil dobro razpoložen, saj je najprej premagal Italijana Aarona Marcha in nato še Rusa Dimitrija Loginova, njegov pohod na najvišjo stopničko pa je v zadnjih nekaj vratcih ustavil Italijan Daniele Bagozza. Novinec v svetovnem pokalu je sploh prvič nastopil v izločilnih bojih, prelomen dosežek v karieri pa je nato kronal z drugim mestom, potem ko ga je v finalu ugnal rojak Edwin Coratti, ki se je zmage v svetovnem pokalu veselil drugič v karieri. »Počutim se odlično. Na novo zmago sem čakal dve leti. S svojo predstavo sem izjemno zadovoljen. Ni mi bilo lahko. Začetek sezone je bil zelo naporen, zato je prvo mesto še toliko bolj neverjetno,« je bil presrečen Edwin Coratti.

Na veliko zadovoljstvo domače publike se jima je na zmagovalnem odru pridružil prav Marguč, ki je v malem finalu premagal olimpijskega prvaka in zmagovalca lanskega svetovnega pokala Švicarja Nevina Galmarinija in tako izpolnil svojo željo po osvojitvi stopničk na domačih tleh. »Nisem imel nekih velikih pričakovanj, rekel sem si, da na Rogli še nikoli nisem nič naredil. Očitno je bil to recept, da pridem na oder za zmagovalce. Presrečen sem, da sem na tej moji Rogli končno enkrat nekaj naredil,« zadovoljstva ni skrival Rok Marguč, za katerega so bile to že jubilejne 10. stopničke v svetovnem pokalu.

Pri ženskah je za svojo tretjo zmago v karieri Nemka Selina Jörg premagala Rusinjo Natalijo Soboljevo, nemški uspeh je s tretjim mestom dopolnila Cheyenne Loch.

Deskarji se bodo sicer pred odhodom na svetovno prvenstvo v Park City pomerili še v Moskvi, kjer bodo 26. januarja nastopili na paralelnem slalomu.