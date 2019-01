Enajst avtomatskih števcev je poleti merilo obisk na najbolj priljubljenih delih Triglavskega narodnega parka. Števce so diskretno namestili v Triglavsko pogorje in v dolino Triglavskih jezer, v doline Vrata, Krma, Trenta, na Pokljuko in v Bohinj. »Na vseh merilnih točkah skupaj so avtomatski števci med začetkom julija in koncem oktobra našteli skoraj 120.000 prehodov,« pravi Majda Odar, vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park.

Rekorderja: dolina Vrata in planina Blato

Največ obiska so trije števci po besedah Odarjeve ugotovili v dolini Vrata, kjer je poseben števec beležil tudi promet. Na koncu omenjene doline med Aljaževim domom in spomenikom so našteli 42.000 prehodov posameznikov, prehodov avtomobilov pa je bilo kar 60.000, med njimi 70 odstotkov osebnih vozil, precej pa je bilo tudi kombiniranih vozil. Povprečno se je v dolino poleti pripeljalo 550 vozil na dan. »Največ, skoraj 1200 prehodov, je števec med Aljaževim domom in spomenikom zaznal 18. avgusta, ko je v Vratih potekala akcija umirjanja prometa in je bil dostop z avtomobilom v dolino omejen, obiskovalcem pa je bil zagotovljen javni prevoz. Iz tega lahko sklepamo, da ljudje tovrstne akcije in dolgoročne ukrepe pozdravljajo,« povzema Odarjeva.

Zelo priljubljena pri obiskovalcih Triglavskega narodnega parka je, kot kaže, tudi planina Blato nad Bohinjem, kjer so skupaj našteli več kot 30.000 prehodov obiskovalcev, precej več kot julija jih je bilo avgusta. Planina je izhodišče za planinske pohode v bohinjskem pogorju, priljubljena je tudi kot izhodišče za obisk Triglava oziroma Triglavskih jezer. Zagotovo pa je k njeni priljubljenosti pripomogla tudi prepričljiva zmaga v tekmi za najlepšo planinsko pot, ki so jo izglasovali planinci lani. Začne se prav na planini Blato in vodi do Dvojnega jezera in se po drugi poti vrne do priljubljenega izhodišča.