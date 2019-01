Uporabniki aplikacije bodo na pametne telefone vsak dan dobili tri kratke spodbude za molitev, lahko pa bodo tudi sestavili in objavili svojo molitev.

»Internet in družbeni mediji so priložnost, da z drugimi ljudmi ostanemo v stiku ter delimo vrednote in projekte. Splet nam lahko pomaga oblikovati skupnosti in moliti skupaj,« je ob predstavitvi aplikacije poudaril papež.

Frančišek je sicer že nekaj časa prisoten na družbenih omrežjih, saj ima svoja računa na twitterju in instagramu. Kljub temu 82-letni papež pogosto opozarja na nevarnost, da bi ljudje zaradi družbenih omrežij izgubili neposreden stik z ljudmi.