Eksplozija je odjeknila v soboto zvečer okoli 20.15 po krajevnem času (21.15 po srednjeevropskem), malo po tem, ko je policija dobila obvestilo o bombi in so začeli evakuirati ljudi iz bližnjih zgradb.

Po navedbah lokalnih oblasti je bil avtomobil malo pred eksplozijo ukraden v Derryju.

Za zdaj ni znano, ali ima incident politično ozadje. Uradnih podatkov o tem še ni, a nekateri politiki trdijo, da gre za dogodek, povezan s terorizmom. Vodja ulstrskih unionistov (DUP) Arlene Foster je v odzivu zapisala, da gre za "nesmiselno teroristično dejanje". Irski zunanji minister Simon Coveney pa je poudaril, da gre za teroristični napad z avtomobilom bombo.

Teroristični napadi, tudi z avtomobili bombami, so v preteklosti pogosto pretresali Severno Irsko, a velikonočni sporazum iz leta 1998 je območju prinesel mir. Občasno sicer še prihaja do posameznih incidentov med katoličani in protestanti ali spopadov z varnostnimi silami.