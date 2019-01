Požar je izbruhnil okoli 4.30 v trinadstropni zgradbi, kjer stanujejo sezonski delavci. Zaradi požara so iz stavbe evakuirali okoli 60 ljudi. Požar je gasilo okoli 70 ljudi, do jutra so ga spravili pod nadzor.

Kasneje so na pogorišču našli dve trupli. Identitete žrtev še niso sporočili.

Vzrok požara še ni znan.