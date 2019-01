V ponedeljek bo največ sonca na Primorskem in v višjih legah, po nekaterih nižinah pa bo vztrajala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, v alpskih dolinah do -12, na Primorskem do 1, najvišje dnevne od -2 do 2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo delno jasno z burjo na Primorskem. V sredo kaže na pretežno oblačno vreme, občasno bo rahlo snežilo. Na Primorskem bo še pihala burja, ponekod drugod pa severni veter.

Nad srednjo in zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam v spodnjih plasteh ozračja razmeroma hladen in vlažen zrak.

Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nekaterih nižinah se bo zadrževala nizka oblačnost, ki bo bolj verjetna v krajih vzhodno od nas.

V ponedeljek bo predvsem v krajih zahodno od nas deloma jasno, drugod bo zmerno od pretežno oblačno. V Kvarnerju bo pihala zmerna burja.