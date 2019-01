Protestniki na osrednjem atenskem trgu Sintagma pred parlamentom vihtijo grške zastave in vzklikajo Politiki-izdajalci. Demonstranti so v Atene z več sto avtobusi prispeli z vseh delov države, med njimi največ s severnega dela Grčije.

Po dpa so na protestih izbruhnili spopadi med policijo in desničarskimi skrajneži, ki so skušali vdreti na območje parlamenta in v policiste metali kamenje in druge predmete. Policija je odgovorila z gumijevkami in solzivcem.

Zaradi nevarnosti izbruhov izgredov med protesti so oblasti v Atenah močno poostrile varnostne ukrepe. Za varnost skrbi okoli 2000 policistov, v zraku so tudi brezpilotni letalniki in helikopterji. Središče Aten je zaprto za promet, zaprte so tudi nekatere postaje podzemne železnice.

Ker je Makedonija tudi ime pokrajine na severu Grčije, številni Grki nasprotujejo temu, da bi se severna soseda imenovala podobno. Glede na javnomnenjske ankete, ki jih povzema dpa, spremembi imena v Severno Makedonijo nasprotuje 70 odstotkov Grkov. Številni se bojijo, da bi sosednja država s podobnim imenom v prihodnje lahko zahtevala zase njihovo severno pokrajino Makedonija ali se polastila helenske kulturne dediščine.

Sporazum o imenu, ki sta ga Skopje in Atene dosegla junija lani, je po 13 letih zastoja zaradi blokade Grčije zaradi imena severne sosede odprl pot Makedoniji v EU in Nato. Makedonski parlament je 11. januarja v skladu s sporazumom sprejel spremembe ustave, s katerimi se bo ime države spremenilo v Severna Makedonija, ko bo Grčija izpolnila svoj del sporazuma. Grški parlament bo po napovedih v ponedeljek začel razpravo o ratifikaciji prespanskega sporazuma o imenu Makedonije, ratificirali pa naj bi ga konec prihodnjega tedna.