Kralji, za katere je edini gol dosegel Ilija Kovaljčuk, Kopitar je bil podajalec, so že po dveh tretjinah zaostajali z 0:7, v drugi so iz desetih strelov dobili kar šest golov, od tega jim je dva zabil Finec Mikko Rantanen. Zanj je bila to že 73. točka v sezoni in je drugi najučinkovitejši igralec lige. Finec pa na ledu ni niti dočakal konca tekme, saj v zadnji tretjini zaradi lažje poškodbe ni igral.

Naslednjo tekmo bo Los Angeles igral v ponedeljek, ko bo gostil St. Louis.