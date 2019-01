Trump je nagovor začel s pohvalami na račun ZDA in sistema zakonitega priseljevanja, nadaljeval z navajanjem statistike o tem kaj vse slabega prihaja v ZDA čez južno mejo in demokrate opredelil kot levičarske skrajneže, ki niso sposobni zaščititi meje.

Zato je po lastnih besedah pripravil kompromis zdrave pameti. Ta kompromis predvideva povečanje humanitarne pomoči (ni jasno komu) za 800 milijonov dolarjev, 805 milijonov dolarjev za novo tehnologijo zaznavanja mamil, zaposlitev 2750 novih mejnih agentov in 75 imigracijskih sodnikov ter možnost, da srednjeameriški otroci zaprosijo za azil v ZDA v njihovih domačih državah.

Še vedno pa zahteva 5,7 milijarde dolarjev za zid na meji z Mehiko, za katerega je zagotovil, da bo menda prepolovil stopnjo kriminalitete v ZDA. Če dobi denar za zid, bo za tri leta podaljšal zaščito pred izgonom za 700.000 nezakonitih priseljencev, ki so prišli v ZDA kot mladoletniki. Za tri leta bo podaljšal zaščito pred izgonom tudi 300.000 beguncem pred naravnimi nesrečami in nasiljem, ki so dobili začasni status begunca.

Kongres naj bi se potem hitro spravil na delo pri sprejemanje celovite imigracijske reforme, ki je zaradi republikanske opozicije sicer ni sposoben sprejeti že nekaj desetletij. Vodja senatne večine Mitch McConnell naj bi Trumpu obljubil, da bo dal njegov kompromisni predlog na glasovanje v naslednjem tednu.

Trumpov kompromis vsebuje nekaj demokratskih predlogov, vendar pa osnovnega problema ne rešuje. Demokrati so se pripravljeni pogajati, vendar ker Trumpu ne zaupajo, da si spet ne premisli v zadnjem trenutku, zahtevajo naj najprej obnovi financiranje lastne vlade. Trump v nagovoru 800.000 javnih uslužbencev, ki so ostali brez mesečne plače, kmalu pa bodo ostali še brez druge, ni omenil.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je Trumpov predlog dobila vnaprej in ga je vnaprej označila za zapravljanje časa.

Demokrati in Trump so bili pred letom dni tik pred dogovorom o financiranju zidu na meji z Mehiko v zameno za dokončno in ne le triletno ureditev statusa priseljencev, ki so prišli v ZDA kot otroci, vendar je Trump v zadnjem trenutku odstopil od dogovora.

»To ni ponudba v dobri veri,« je sporočila Pelosijeva in zaprtje vlade, ki traja že 29 dni, se bo najverjetneje nadaljevalo.