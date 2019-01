Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je prometno nesrečo povzročil 58-letni voznik osebnega avtomobila, doma z območja Ptuja, ki je vozil v smeri Avstrije, a ne po pravem avtocestnem pasu. Nekoliko naprej od cestninske postaje Dobrenje je trčil v nasproti vozečo 56-letno voznico osebnega avtomobila, doma z območja Šentilja. Po trčenju je voznica ostala ukleščena v vozilu in so jo iz vozila s tehničnim posegom rešili gasilci. V nesreči se je povzročitelj huje poškodoval, voznica pa lažje. Oba so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor. Preizkus alkoholiziranosti je pri povzročitelju pokazal prisotnost kar 0,82 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. V promilih bi bilo to okoli 1,6. Zaradi prometne nesreče je bila avtocesta do 23. ure zaprta za ves promet, obvoz je bil urejen po stari cesti proti Šentilju.

Policisti bodo zoper povzročitelja podali kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.