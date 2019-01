Na pariških ulicah se je zbralo več tisoč ljudi, ki so vihteli transparente s pozivi k odstopu francoskega predsednika Macrona in z obsodbami nasilja policije, ob tem pa so pozivali Parižane, naj se pridružijo gibanju rumenih jopičev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Množica se je najprej zbrala na trgu Les Invalides blizu znamenitega Eifflovega stolpa, nato pa se je sprehodila po mestu.

Protestniki so se sicer zbrali tudi po drugih mestih po državi, med drugim v Lyonu, Rouenu in Toulousu.

Po navedbah oblasti je za varnost po vsej državi skrbelo okoli 80.000 pripadnikov varnostnih sil, od tega 5000 v Parizu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Današnje demonstracije so potekale kljub prizadevanjem francoskega predsednika Macrona, ki je v torek s srečanjem z več kot 600 župani iz Normandije začel »veliko nacionalno razpravo«, s katero želi pomiriti jezo udeležencev protestov rumenih jopičev.

Razprava bo v iskanju odgovorov vlade na zahteve gibanja rumenih jopičev potekala do 15. marca, nato naj bi analizirali rezultate, odločitve pa naj bi francoska vlada sprejela do konca aprila. Predsednik bo v okviru razprave obiskal še številne druge kraje po vsej Franciji.

Macron je v nedeljo v pismu državljanom predlagal 35 vprašanj za razpravo. Med njimi so izpostavljene štiri glavne teme: kupna moč prebivalstva, davčna politika, demokracija in v tem okviru migracije ter okolje.

S tem se je odzval na proteste rumenih jopičev, ki ob koncih tedna od 17. novembra potekajo po vsej Franciji. Francozi s tem protestirajo proti fiskalni in socialni politiki vlade, ki je po njihovem prepričanju nepravična, in zahtevajo večjo kupno moč prebivalcev.