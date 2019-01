Štiriintridesetletna Višnarjeva je v finalu začela sicer zelo hitro, vendar že kmalu nato ni več držala hudega ritma, ki sta ga narekovali Rusinja Natalija Neprjajeva in Falla. Slednja je do zmage prišla že pred zaključkom in je Rusinjo ugnala za 1,4 sekunde, tretja je bila Švedinja Maja Dahlqvist. Med tekači je bil najboljši Norvežan Johannes Hösflöt Kläbo.

Blejka Višnarjeva, v finalu je bila zadnja, je pred tem tekla v drugi polfinalni skupini in bila sprva na drugem mestu, potem pa je prevzela vodstvo ter si v ciljnem delu pritekla dobrih pet metrov prednosti pred tekmicami ter gladko zmagala za drugi finale v tej zimi. Dahlqvistova je na drugem mestu zaostala 32 stotink.

Višnarjeva je v četrti četrtfinalni skupini zmagala, pred Norvežanko Ane Appelkvist Stenseth, ki je bila druga, je imela 22 stotink prednosti. Nato se je v naslednji in zadnji skupini na start podala še Lampičeva in bila po padcu tretja, za Dahlqvistovo je zaostala 6,5 sekunde, tudi Nemka Sandra Ringwald, ki je bila v cilju 2,35 sekunde za Švedinjo, pa je bila precej hitrejša od druge Slovenke v izločilnih bojih.

Šimenc je kmalu nato nastopil v prvi četrtfinalni skupini in bil četrti, za Kläbom, ki je bil najboljši, je zaostal 4,2 sekunde ter se poslovil od polfinala.

Višnarjeva je dosegla sedmi čas kvalifikacij, 3,08 sekunde je zaostala za Švedinjo Stino Nilsson, ki je bila najhitrejša. Anamarija Lampič je bila s 4,37 sekunde zaostanka 12. Šimenc se je v nadaljevanje tekmovanja uvrstil s 27. mestom, za prvouvrščenim Kläbom je zaostal 9,09 sekunde.

Preostala slovenska predstavnika sta izpadla. Anita Klemenčič je bila 39. (+13,95), Benjamin Črv pa 65. (+26,5).

V nedeljo bosta v Estoniji še teka na daljših razdaljah, ob 9.30 se bodo na 10 km klasično pomerile ženske, ob 13. uri pa na 15 km še moški.