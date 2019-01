Kamboški veleposlanik v ZDA Chum Sounry je v četrtek na spletnega trgovca naslovil pismo, v katerem je izdelke za kopalnice s simboli Kambodže označil za »sramotne izdelke, ki resno vplivajo na čast in ugled kraljevine Kambodže«, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Veleposlanik je podjetje pozval, »naj s svojih spletnih strani nemudoma odstrani vse te izdelke, ki so jih vsi prebivalci Kambodže ostro obsodili, in s tem ustavi njihovo prodajo«. Ob tem je bil kritičen tudi do prodaje kopalniških preprog, na katerih je upodobljena kamboška zastava, in jo označil za »nezaslišano«.

Vodilni kamboški časopis Khmer Times je v petek poročal, da so Kambodžani na družbenih omrežjih kritizirali prodajo izdelkov z nacionalnimi simboli in jo prijavili vladi. Kamboška ministrica za kulturo Phoeung Sakona je za časopis povedala, da bi moral Amazon te izdelke »takoj odpoklicati«. Kambodžani pa bi morali po njenem mnenju vlado še naprej obveščati o izdelkih, »ki žalijo kamboško kulturo«. Amazon se na poziv kamboške vlade še ni odzval.

Podjetje na svoji spletni strani prodaja vrsto izdelkov za kopalnice z različnimi motivi. Kambodžane pa so razburili pokrovi za straniščne školjke in kopalniške preproge s podobami znamenitega tempeljskega kompleksa Angkor Wat in kamboške zastave, za katere morajo kupci odšteti med okoli 20 in 30 ameriških dolarjev. Kupci lahko sicer svoje kopalnice okrasijo tudi z motivi zastav sosednjih jugovzhodnih azijskih držav, kot so Vietnam, Tajska in Mjanmar, ter tudi Nemčije in ZDA.