Peto mesto Slovenk na ekipni tekmi v Zau

Slovenke Špela Rogelj, Maja Vtič, Urša Bogataj in Nika Križnar so na ekipni tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki je bila v japonskem Zau, osvojile peto mesto (743,4 točke). Zmagale so Nemke (838,6) pred Avstrijkami (811,2) in Japonkami (768,3).