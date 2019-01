Tokrat sta bili na vrhu razred zase avstrijski tekmovalki, ki sta na neskrajšani olimpijski progi v Dolomitih prikazali predstavi brez napak. Nova izvrstna predstava je uspela 27-letni Avstrijki Ramoni Siebenhofer, ki je zmagala dvakrat v razmaku manj kot 24 ur.

Tako v petek na skrajšani progi kot tudi danes na celi olimpijski progi delle Tofane je bila nepremagljiva. Drugo mesto, za dvojno avstrijsko zmago, je osvojila rojakinja Nicole Schmidhofer, ki je za zmagovalko zaostala le štiri stotinke sekunde.

Uvrstitve na zmagovalnem odru je zakrožila najboljša slovenska tekmovalka na smukih Ilka Štuhec. Mariborčanka je startala kot sedma, bila ves čas hitra in konkurenčna, a njena vožnja ni bila popolna in je ob prihodu v cilj zasedla tretje mesto z 51 stotink sekund zaostanka, kar je bilo dovolj za že njene sedemnajste stopničke v svetovnem pokalu.

Je pa Štuhčeva do konca ubranila svojo uvrstitev ter se veselila še sedemnajstih stopničk v svetovnem pokalu. Malenkost je za stopničke še zatrepetala ob 17 startni številko, to je nosila Nemka Kira Weidle, ki je za Slovenko zaostala le 12 stotink sekunde in se uvrstila na četrto mesto.

»Nekaj je bilo napakic, malo sem tu pa tam slabo videla, mogoče me je kje presenetila kakšna grbina, ampak sem vedela, da moram pustiti smuči teči. Sem zadovoljna,« je za TV Slovenija dejala najuspešnejša slovenska udeleženka v karavani v tej sezoni. »Vse se vsak dan trudimo, da bi bile čim višje in vesela sem, da mi uspe, da sem na stopničkah. Vožnje še niso čisto popolne, pa sem vseeno čisto pri vrhu,« je še dejala Štuhčeva.

Po petih smukih so na vrhu smukaškega seštevka majhne razlike. Schmidhoferjeva, zmagovalka obeh smukov v Lake Louisu, je ohranila rdečo majico vodilne in ima 328 točk. Z dvema zmagama se je na drugo mesto zavihtela Siebenhoferjeva, ki jo od rojakinje loči le osem točk.

Zmagovalka Val Gardene Štuhčeva je v boju za smukaški globus tretja z 298 točkami, od prvega mesta pa jo loči 30 točk. Štuhčeva je napredovala tri mesta v skupnem seštevku in je po novem šesta s 442 točkami. Čeprav je izpustila tokratna smuka, skupno še naprej prepričljivo vodi Američanka Mikaela Shiffrin (1394).

Osemindvajsetletna Štajerka je v Cortini osvojila še četrte stopničke za popoln komplet na tem prizorišču. Pred dvema letoma, v svoji najboljši šampionski sezoni, je zmagala na superveleslalomu in bila tretja na smuku, letos pa je smukaškemu drugemu mestu dodala še tretje.

Štuhčeva je v Cortini osvojila svoje še tretje smukaške stopničke ter postala najuspešnejša slovenska smukačica na tem prizorišču, manjka ji le še smukaška zmaga. Tina Maze je pred Štuhčevo osvojila zmago in drugo mesto na smukih v Cortini v letih 2014 in 2013, Mojca Suhadolc pa je bila leta 2000 v Cortini tretja.

Štuhčeva in Mazejeva sta poravnani po številu stopničk v Cortini, upoštevajoč smuke in superveleslalome. Obe imata kot najuspešnejši Slovenki po štiri uvrstitve na oder za zmagovalke. To se lahko spremeni že v nedeljo, ko se bo Štuhčevi ponujala priložnost za še peto vrhunsko uvrstitev na stopničke na Olympii, ko bo Cortina prizorišče superveleslaloma.

V nedeljo se bo Štuhčevi ponujala nova priložnost za vrhunsko uvrstitev na superveleslalomu, s katerim se bo sklenil vikend v Dolomitih.