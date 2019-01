Privlačne trditve močno vplivajo na izbiro potrošnikov, ko kupujejo hrano ali pijačo, a pogosto zavajajo. »Glede na to, da ima več kot polovica Evropejcev prekomerno telesno težo in s tem povečano tveganje za razvoj bolezni, kot je sladkorna bolezen, je toliko bolj nerazumna neodzivnost Evropske komisije. Zdrava izbira bi morala biti preprosta, a ni tako,« so zapisali v sporočilu za javnost. Potrošniške organizacije že desetletje opozarjajo na zavajajoče prehranske in zdravstvene trditve na živilih. »Ko pogledamo seznam sestavin in hranilno tabelo, ugotovimo, da je lahko na primer v kosmičih ali sadno-žitni rezini kar tretjina sladkorja, podobno velja za mlečne izdelke z dodanim sladkorjem. Koristna plat vseh vitaminov, mineralov, vlaknin, železa, kalcija se izgubi v (pre)velikih količinah sladkorja,« so poudarili.

Pozivi Evropski komisiji, da ukrepa in predpiše ustrezne prehranske profile ter tako prepreči, da bi se vabljive, a zavajajoče in enostranske trditve nahajale na živilih z neustreznim prehranskim profilom (preveč sladkorja, maščobe ali soli), so bili do sedaj neuspešni. Potrošniške organizacije so prepričane, da je skrajni čas za ureditev tega področja. Pričakujejo, da bo to tudi ena izmed tem, ki jo bodo v svoje programe uvrstili kandidati na majskih volitvah v Evropski parlament.

Potrošniške organizacije rešitev vidijo v ureditvi, v kateri bi potrošnikom pri izbiri pomagal interpretativni element, kot je barvno kodiranje. A strinjanja na EU ravni ni. »V različnih državah članicah in/ali znotraj njih se tako danes uporabljajo različne sheme, od prehranskega semaforja, ki ga podpiramo tudi na ZPS, do Nutri-Scora. Vse to vnaša zmedo, ki jo izkoriščajo ponudniki,« so opozorili. ZPS potrošnikom svetuje, naj preverijo sestavine in hranilno tabelo, ki se večinoma nahajata na stranski ali hrbtni strani embalaže. Prav tako jim predlaga, naj si vzamejo čas za pripravo obrokov iz osnovnih sestavin ter naj živila izbirajo preudarno. »Gre za dolgoročno naložbo v vaše zdravje in zdravje vaše družine,« so opozorili.