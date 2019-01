Glavni organizator protestov je tudi letos organizacija Ženski pohod, ki je dan po Trumpovi inavguraciji 20. januarja 2017 spravila na ulice Washingtona več ljudi, kot pa se jih je udeležilo svečane prisege na stopnicah kongresne palače. Protesti so bili organizirani na prvo obletnico in sedaj spet. Analitiki ugibajo, da bo udeležencev letos malce, manj med drugim zato, ker so demokrati uspeli osvojiti večino v predstavniškem domu kongresa prav po zaslugi volivk, ki so šle množično volit in naboj proti Trumpu naj bi bil malce manjši.

Poleg tega bo severozahod in srednji zahod ZDA danes in v nedeljo zajelo snežno neurje. Liberalci pa se trenutno tudi prepirajo okrog antisemitizma dveh vodilnih članic odbora Ženskega pohoda. Tamika Mallory in Carmen Perez sta razburili z izjavami, da so Judje sodelovali pri zatiranju temnopolte manjšine. Zaradi tega je podporo organizaciji odtegnila Demokratska stranka skupaj z organizacijo Judovski demokratični svet Amerike, čeprav pa oboji protest vseeno podpirajo kot tudi Ameriška zveza državljanskih svoboščin, Načrtovano starševstvo in druge.

Po ZDA se pričakuje okrog 350 večjih protestov, največja v New Yorku in Washingtonu. Razen nasprotovanja Trumpu bodo udeleženci nasprotovali nasilju nad ženskami in diskriminaciji, izražali podporo pravici do splava, pravicam priseljencev in manjšin, opozarjali na podnebne spremembe in še kaj se bo našlo pod skupnim imenovalcem nasprotovanja predsedniku ZDA.

Pentagon podnebne spremembe označil za vprašanje nacionalne varnosti

Ameriški Pentagon se je presenetljivo postavil po robu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu glede podnebnih sprememb in segrevanja ozračja, saj je v poročilu to označil za vprašanje nacionalne varnosti. Trump in republikanci znanost o podnebnih spremembah zavračajo.

Poročilo, ki ga je Pentagon objavil v petek, pravi, da podnebne spremembe ogrožajo številne ključne vojaške objekte ZDA po svetu. Poročilo je kratko in na 22 straneh jedrnato navaja, da so številni objekti izpostavljeni nevarnosti poplav in požarom v naravi, suši in širjenju puščave. »Posledice spreminjanja podnebja so vprašanje nacionalne varnosti, ki lahko vplivajo na misije obrambnega ministrstva, načrte in objekte. Vojska se mora prilagoditi na razne grožnje in pogoje, med njimi vremenske in naravne,« ugotavlja Pentagon.

Trump poročila še ni komentiral, so ga pa okoljevarstveniki, ki niso zadovoljni, ker naj bi bilo preveč suhoparno, površno in brez podrobnosti. Med drugim tudi ne omenja orkanov, ki so uničili številne vojaške objekte. Orkan Michael je lani razdejal bazo zračnih sil Tyndall na Floridi, kjer je povzročil za okrog pet milijard dolarjev škode.

Demokratski senator Jack Reed je ob poročilu poudaril, da obrambno ministrstvo ZDA pod sedanjim vodstvom podnebne spremembe še vedno jemlje kot drugorazredni problem. Poročilo je Pentagon predal kongresu v četrtek zelo potiho, objavil pa ga je šele v petek po novinarskih vprašanjih. Trump je med kampanjo trdil, da so podnebne spremembe prevara Kitajske, ki želi s tem gospodarsko izčrpati ZDA. Skupaj z republikanci poudarja tudi, da bi bili ukrepi proti podnebnim spremembam za ameriško gospodarstvo predragi in je umaknil ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma.