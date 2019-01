Na spletnih omrežjih so zaokrožili videoposnetki, na katerih je videti plamene, ki se dvigajo nad naftovodom.

Lokalni mediji pa so poročali, da se je po eksploziji blizu mesta Tlahuelilpan, ki leži približno 85 kilometrov severno od mehiške prestolnice Ciudad de Mexico, zbralo več sto ljudi, ki so želeli v vedra zajeti razlito gorivo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iz državne naftne družbe Petroleos Mexicanos (Pemex) so medtem sporočili, da so iz njihovega naftovoda ukradli nafto.

Guverner Hidalga Omar Fayad je ob tem sporočil, da lokalna vlada koordinira reševanje ne območju ter da je pomoč poškodovanim njihova glavna prioriteta.

Po nesreči je še posvaril tamkajšnje prebivalce pred krajo nafte iz naftovoda. Tovrstna dejanja namreč »niso le nezakonita, temveč ogrožajo tudi vaša življenja in življenja vaših družin«, je dejal. »Kar se je zgodilo danes v Tlahuelilpanu, se ne sme ponoviti,« je dodal. Na nesrečo se je v tvitu odzval tudi mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador, ki je opozoril na "resne razmere v Tlahuelilpanu".

Do nesreče je prišlo le nekaj tednov potem, ko je vlada začela kampanjo proti krajam goriva v Mehiki.

Kriminalne tolpe in skorumpirani zaposleni so namreč lani Pemex oškodovali za šest milijard mehiških pesov oz. 2,72 milijarde evrov. Po navedbah naftne družbe se je kraja nafte iz naftovoda zgodila vsakih 30 minut.