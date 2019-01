V vseh teh letih se je število sodelujočih medijev vseskozi povečevalo, pogosto pa se je zgodilo, da je avto, ki smo ga izbrali pri nas, dobil številne lovorike na podobnih izborih tudi drugod po Evropi.

24. leto zapored sta na izboru za slovenski avto leta sodelovala Dnevnik in Nedeljski dnevnik ter s tem tudi naši bralci. Njuni avtomobilski novinarji smo tako standardni člani žirije že vse od leta 1996, ko je bil izbor skupno na sporedu četrtič. To pomeni, da je bil prvi izbor

1993. leta ko so bili ustanovni sodelujoči mediji trije (reviji Avto in šport ter Motorevija in radijski program Val 202), letos pa je skupno sodelovalo že 12 medijev, ki zato, ker nekateri spadajo pod isto medijsko hišo, v finalnem glasovanju prispevajo skupno devet kompletov glasov. Vsak od teh h končnemu točkovanju prispeva 10 % glasov, preostalih 10 pa prispevajo bralci, gledalci in poslušalci vseh sodelujočih medijev, ki so hkrati tudi tokrat med skupno 26 kandidati, ki so lani prvič zapeljali na slovenske ceste, izbrali 5 finalistov.

Njihove glasove za prvo peterico v vsakem mediju smo »pretopili« v točke (6, 4, 3, 2 in 1), njihov seštevek pa je v finale po vrsti poslal škodo karoq, volkswagna T-roca, forda focusa, kio ceed in volva XC40, ki so tja v tem vrstnem redu potovali vsak s svojim paketom točk (spet po vrsti 6, 4, 3, 2 in 1). V primerjavi z nekaterimi prejšnjimi leti pa se je vrstni red po končnem glasovanju tokrat precej premešal, saj je bil edini avtomobil, ki je zadržal pozicijo, ki so mu jo namenili že glasovalci, XC40.

12 zmag so doslej slavili avtomobili, ki jih uvrščamo v nižji srednji razred, 7 štirikolesniki srednjega razreda, tako imenovani mali avtomobili so bili na vrhu šestkrat, po enkrat pa smo za avto leta izbrali predstavnika višjega srednjega razreda in športnega terenca.

23.744 glasovnic ste ljubitelji avtomobilov tokrat skupno poslali ali oddali po spletu, od tega v »fizični« obliki na glasovnicah 7059. Med slednjimi ste bili spet najbolj dejavni bralci Dnevnika in Nedeljskega dnevnika, ki ste jih po pošti oddali kar 3565. Med vsemi smo izžrebali tudi tri nagrajence. Komplet avtokozmetike Juvi Koch-Chemi bo dobila Mojca Kožar iz Radeč, štiri pnevmatike znamke Bridgestone Aljaž Zaletel iz Ljubljane, Petrolova klubska kartica z dobroimetjem 1000 evrov pa gre tokrat v tujino, saj jo bo dobil Milan Drenovčić iz Novega Sada.