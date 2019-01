Branilci naslova Stanlyjevega pokala, Washington Capitals, so na domačem ledu izgubili z New York Islanders z 0:2 in so z 59 točkami na desetem mestu lige. Toliko točk imajo tudi igralci Columbus Blue Jackets, ki so doma klonili z Montreal Canadiens z 1:4.

Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, predzadnja ekipa NHL, naslednja tekma čaka v noči na nedeljo po slovenskem času, ko bodo pri Colorado Avalanche končali gostovanje treh tekem v nizu.

Washington je v prejšnji sezoni naslov prvaka osvojil s trenerje Barryjem Trotzom, ki pa je potem zapustil to ekipo in le tri dni pozneje sklenil pogodbo z New York Islanders. Vratar Thomas Greiss je ubranil 19 strelov in drugič v tej sezoni ostal nepremagan, Josh Bailey in Cal Clutterbuck pa sta za četrto zaporedno zmago svoje ekipe zadela v zadnji tretjini.

Sam Bennett je dvakrat premagal Jimmyja Howarda (30 obramb) za zmago Calgaryja, šesto na zadnjih sedmih tekmah. Na drugi strani je vratarja Mika Smitha (31 obramb) dvakrat premagal Dylan Larkin. Montreal je slavil četrtič v nizu, po dva gola sta dosegla Tomaš Tatar in Joel Armia, Carey Price pa je ubranil 34 strelov.

Hokejisti Arizone Coyotes so izgubili s Pittsburgh Penguins s 2:3, ko je 50 sekund pred koncem podaljška zadel Phil Kessel. Juuso Riikola in Jake Guentzel sta edina gola Pittsburgha zadela v razmaku 40 sekund druge tretjine.