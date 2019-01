Cousins se je vrnil po skoraj enoletni odsotnosti in takoj pokazal, da bo za nasprotne obrambe še ena uganka več ob vseh ostalih zvezdniških imenih v moštvu. V 15 minutah na parketu je dosegel 14 točk, šest skokov in tri podaje.

Prvi strelec gostov, ki so domačemu moštvu rezultatsko pobegnili v tretji četrtini, je bil Stephen Curry z 28 točkami, Kevin Durant pa jih je prispeval 24. Pri moštvu iz mesta angelov je bil najučinkovitejši Tobias Harris z 28 točkami.

Z 32 zmagami in 14 porazi se je Golden State utrdil na prvem mestu v zahodni konferenci, Los Angeles Clippers pa z 24 zmagami in 21 porazi ostajajo v tesnem boju za mesta, ki vodijo v končnico.

Svoj drugi zaporedni poraz so v pretekli noči zabeležili košarkarji Miami Heat, ki so ob odsotnosti poškodovanega Gorana Dragića s 93:98 klonili na gostovanju v Detroitu. Najboljši v moštvu iz Floride je to noč bil veteran Dwayne Wade z 20 točkami in osmimi podajami, v vrstah domačih je blestel Blake Griffin z 32 točkami, 11 skoki in devetimi podajami.

Miami, ki bo še kakšen mesece brez slovenskega organizatorja igre, z 21 zmagami in 22 porazi ostaja na sedmem mestu na vzhodu.

V pretekli noči je počival drugi slovenski predstavnik v ligi Luka Dončić. Čudežni deček bo znova na parketu nocoj, ko bodo njegovi Dallas Mavericks gostovali pri Indiana Pacers.